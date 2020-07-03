У Кривому Розі пожежники врятували п'ятьох мешканців палаючої п'ятиповерхівки

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 2 липня трапилася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Панаса Мирного.

Займання виникло в одній з квартир на четвертому поверсі. В результаті верхні поверхи опинилися в сильному задимленні, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

З палаючої будівлі рятувальники вивели п'ятьох людей. Ніхто з них не постраждав.

Пожежа в Кривому Розі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Вогнем було пошкоджено домашнє майно в квартирі на загальній площі 40 кв. метрів. О 20:37 пожежу було локалізовано, а о 20:58 – ліквідовано. На місці події працювали дев'ятеро надзвичайників та три одиниці техніки.

Пожежа в Кривому Розі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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