У Кривому Розі пожежники винесли з палаючого будинку чоловіка. Фото з місця НП

У Кривому Розі Дніпропетровської області 14 січня на вулиці Таврійська спалахнув приватний будинок.

На момент займання в приміщенні знаходився його 30-річний власник. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку "101" близько 9:13. За вказаною адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників. Після прибуття на місце співробітники ДСНС встановили, що загоряння трапилося всередині одноповерхового житлового будинку.

У Кривому Розі пожежники винесли з палаючого будинку чоловіка ВЛАСНО.info

З палаючого будинку пожежники винесли 30-річного чоловіка. Чоловік встиг постраждати, проте загрози його життю немає. Потерпілого госпіталізували в Криворізьку міську клінічну лікарню №2.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати за півгодини. Вогонь встиг знищити домашні речі та меблі на площі 20 кв. м.

На місці події працювали дев'ятеро співробітників особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

У Кривому Розі пожежники винесли з палаючого будинку чоловіка Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі пожежники винесли з палаючого будинку чоловіка Прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селі Вишневе 12 січня автомобіль Toyota з чотирма пасажирами в салоні злетів у ставок і затонув. Врятуватися нікому не вдалося. Серед загиблих була дитина.

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