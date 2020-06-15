У Кривому Розі пожежа забрала життя чоловіка: подробиці НП

У Кривому Розі Дніпропетровської області 14 червня на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки загорілася квартира. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку "101" близько 15:00.

З палаючого приміщення не встиг вибратися 64-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа в Кривому Розі ctv7.ru

Загальна площа пожежі склала 20 м. кв. Вогонь вдалося повністю приборкати лише через годину. На місці події працювали дев'ятеро надзвичайників та три одиниці техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на газорозподільній станції в російській Казані стався вибух і виникла пожежа, в результаті чого одна людина загинула і двоє постраждали. Один з потерпілих знаходиться в стані середньої тяжкості.