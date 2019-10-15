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15 жовтня • оновлено в 12:26
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У Кривому Розі потяг збив чоловіка: фото і перші подробиці

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 14 жовтня пасажирський поїзд №71 Запоріжжя – Київ збив місцевого жителя.

Інцидент стався в Довгинцівському районі міста близько 22:40. Про це повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі потяг збив чоловіка

У Кривому Розі потяг збив чоловіка

gazetavechorka.ru

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Збив двох людей на "зебрі": у Дніпрі трапилася смертельна ДТП

Як стало відомо, зіткнення сталося неподалік від станції "Лісозахисна". На місце події викликали наряд поліції і карету швидкої. Після надання першої допомоги "тяжкого" чоловіка госпіталізували до лікарні.

Деталі й причини того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

У Кривому Розі потяг збив чоловіка

У Кривому Розі потяг збив чоловіка

Перший міський

У Кривому Розі потяг збив чоловіка

У Кривому Розі потяг збив чоловіка

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка кинулася під авто. 8 жовтня на Слобожанському проспекті Nissan здійснив наїзд на жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Водій легковика не встиг загальмувати і збив пішохода.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія потяг постраждали українці
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