У Кривому Розі потяг збив чоловіка: фото і перші подробиці

У Кривому Розі Дніпропетровської області 14 жовтня пасажирський поїзд №71 Запоріжжя – Київ збив місцевого жителя.

Інцидент стався в Довгинцівському районі міста близько 22:40. Про це повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі потяг збив чоловіка gazetavechorka.ru

Як стало відомо, зіткнення сталося неподалік від станції "Лісозахисна". На місце події викликали наряд поліції і карету швидкої. Після надання першої допомоги "тяжкого" чоловіка госпіталізували до лікарні.

Деталі й причини того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

У Кривому Розі потяг збив чоловіка Перший міський

У Кривому Розі потяг збив чоловіка Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка кинулася під авто. 8 жовтня на Слобожанському проспекті Nissan здійснив наїзд на жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Водій легковика не встиг загальмувати і збив пішохода.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!