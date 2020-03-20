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20 березня • оновлено в 19:53
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Аліна Рашевська

У Кривому Розі потонув чоловік, який намагався на спір переплисти ставок. Фото

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У п'ятницю, 20 березня, в Саксаганському районі Кривого Рогу в ставку потонув чоловік.

Трагедія трапилася неподалік від зупинки "Мікрорайон". Містянину було 38 років, повідомляє 0564.ua.

Відомо, що загиблий в компанії свого дядька розпивав алкогольні напої. Родичі вирішили на спір переплисти водойму. Племінник потонув, не допливши до берега всього два метри.

У Кривому Розі потонув чоловік

У Кривому Розі потонув чоловік

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі потонув чоловік

У Кривому Розі потонув чоловік

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі потонув чоловік

У Кривому Розі потонув чоловік

0564.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Москві 16-річний школяр помер, випивши 4 банки енергетика за день. У хлопчика відмовило серце.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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