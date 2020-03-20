У Кривому Розі потонув чоловік, який намагався на спір переплисти ставок. Фото

У п'ятницю, 20 березня, в Саксаганському районі Кривого Рогу в ставку потонув чоловік.
Трагедія трапилася неподалік від зупинки "Мікрорайон". Містянину було 38 років, повідомляє 0564.ua.
Відомо, що загиблий в компанії свого дядька розпивав алкогольні напої. Родичі вирішили на спір переплисти водойму. Племінник потонув, не допливши до берега всього два метри.
У Кривому Розі потонув чоловік
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У Кривому Розі потонув чоловік
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У Кривому Розі потонув чоловік
0564.ua
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