У Кривому Розі померла пенсіонерка, в якої виявили COVID-19

Ігор Кравченко Події 13:24, 3.05.2020 Оновлено: 15:57, 3.05.2020

У суботу, 2 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області в лікарні померла 80-річна жінка з коронавірусом.

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У пенсіонерки була важка супутня хвороба, повідомляє "Перший Криворізький".

Мешканку Кривого Рогу госпіталізували до лікарні з пневмонією і пізніше у неї діагностували коронавірус.

Пацієнтка померла в інфекційній лікарні. Яке у неї було супутнє захворювання на даний момент невідомо.

У Кривому Розі померла пенсіонерка, в якої виявили COVID-19
РБК-Україна

Всього в Кривому Розі коронавірус діагностували у 102 осіб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусом. Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 448.

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