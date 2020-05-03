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3 травня • оновлено в 23:06
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Ігор Кравченко

У Кривому Розі померла пенсіонерка, в якої виявили COVID-19

1.6т
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У суботу, 2 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області в лікарні померла 80-річна жінка з коронавірусом.

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У пенсіонерки була важка супутня хвороба, повідомляє "Перший Криворізький".

Мешканку Кривого Рогу госпіталізували до лікарні з пневмонією і пізніше у неї діагностували коронавірус.

Пацієнтка померла в інфекційній лікарні. Яке у неї було супутнє захворювання на даний момент невідомо.

У Кривому Розі померла пенсіонерка, в якої виявили COVID-19

У Кривому Розі померла пенсіонерка, в якої виявили COVID-19

РБК-Україна

Всього в Кривому Розі коронавірус діагностували у 102 осіб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусом. Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 448.

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Автор
Ігор Кравченко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кривий Ріг
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