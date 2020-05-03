У суботу, 2 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області в лікарні померла 80-річна жінка з коронавірусом.
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У пенсіонерки була важка супутня хвороба, повідомляє "Перший Криворізький".
Мешканку Кривого Рогу госпіталізували до лікарні з пневмонією і пізніше у неї діагностували коронавірус.
Пацієнтка померла в інфекційній лікарні. Яке у неї було супутнє захворювання на даний момент невідомо.
У Кривому Розі померла пенсіонерка, в якої виявили COVID-19
РБК-Україна
Всього в Кривому Розі коронавірус діагностували у 102 осіб.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусом. Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 448.
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