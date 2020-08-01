У Кривому Розі поліція і кінологи розшукують зниклого пенсіонера. Фото і прикмети

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області розшукують зниклого безвісти 84-річного Петра Щеглова.

Літній чоловік пішов з дому і не повернувся. Про це повідомляє "Перший Міський" з посиланням на Криворізький відділ поліції.

У пошуках беруть участь поліцейські та загін кінологів-волонтерів. Імовірно зниклий може перебувати за межами міста в районі Дніпровського шосе.

У Кривому Розі поліція і кінологи розшукують зниклого пенсіонера Перший Міський

Чоловік був одягнений в картату сорочку, светр, шорти, гумове взуття і кепку. У пенсіонера є проблеми з пам'яттю і він не може назвати своє ім'я.

Якщо Ви знаєте що-небудь про місцезнаходження Петра Щеглова, зверніться за номерами (097) 543 3030, (067) 683-50-64 або на лінію 102.

У Кривому Розі поліція і кінологи розшукують зниклого пенсіонера Перший Міський

У Кривому Розі поліція і кінологи розшукують зниклого пенсіонера Перший Міський

У Кривому Розі поліція і кінологи розшукують зниклого пенсіонера Перший Міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі патрульні врятували самогубцю, який вже був у петлі.