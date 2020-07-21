У Кривому Розі поліцейського спіймали на хабарі: подробиці

У Кривому Розі Дніпропетровської області 35-річного поліцейського спіймали на хабарі і підкупі службової особи поліції.

Інспектор сектора ювенальної превенції поліції Кривого Рогу вимагав хабар за непритягнення неповнолітнього до адміністративної відповідальності, повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, поліцейський вимагав у жінки неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень. Саме за таку суму він пообіцяв вирішити питання про непритягнення до адміністративної відповідальності її неповнолітнього сина.

У Кривому Розі поліцейського спіймали на хабарі. Фото пресслужби Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України

Крім того, хабарник запропонував своєму керівникові, начальнику сектора превенції, половину цієї суми за погодження висновку перевірки.

В результаті правоохоронці задокументували факт передачі грошей на банківський рахунок довіреної особи хабарника. Після цього 35-річного поліцейського затримали під час передачі частини обіцяної суми посадовій особі поліції.

У Кривому Розі поліцейського спіймали на хабарі. Фото пресслужби Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України

Зараз готується оголошення про підозру фігуранту. За корупційні оборудки поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти колишнього оперуповноваженого Криворізького відділу поліції, який кілька разів вистрілив в неповнолітнього.