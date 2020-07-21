У Кривому Розі поліцейського спіймали на хабарі: подробиці
У Кривому Розі Дніпропетровської області 35-річного поліцейського спіймали на хабарі і підкупі службової особи поліції.
Інспектор сектора ювенальної превенції поліції Кривого Рогу вимагав хабар за непритягнення неповнолітнього до адміністративної відповідальності, повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Як стало відомо, поліцейський вимагав у жінки неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень. Саме за таку суму він пообіцяв вирішити питання про непритягнення до адміністративної відповідальності її неповнолітнього сина.
Крім того, хабарник запропонував своєму керівникові, начальнику сектора превенції, половину цієї суми за погодження висновку перевірки.
В результаті правоохоронці задокументували факт передачі грошей на банківський рахунок довіреної особи хабарника. Після цього 35-річного поліцейського затримали під час передачі частини обіцяної суми посадовій особі поліції.
Зараз готується оголошення про підозру фігуранту. За корупційні оборудки поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти колишнього оперуповноваженого Криворізького відділу поліції, який кілька разів вистрілив в неповнолітнього.