У Кривому Розі поліцейських зловили на великому хабарі

У Кривому Розі Дніпропетровської області двох поліцейських зловили на хабарі.

Вони вимагали 15 тисяч гривень, повідомили в пресслужбі військової прокуратури.

Як стало відомо, оперуповноважені працюють у відділі Криворізького ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області.

Хабар Informator.news

Так, при впливі на слідчого місцевого відділу поліції по непритягненню двох громадян до кримінальної відповідальності, посадові особи поліції вимагали від них хабар в сумі 15 тисяч гривень.

Правоохоронців затримали після передачі частини обусловенної суми хабара в розмірі 5 тисяч гривень.

Зараз в прокуратурі проводять слідчі дії.

Затриманим готують підозру в скоєнні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Хабар Пресслужба військової прокуратури

Хабар Пресслужба військової прокуратури

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