Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

У Кривому Розі поліцейських зловили на великому хабарі

330 Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області двох поліцейських зловили на хабарі.

Вони вимагали 15 тисяч гривень, повідомили в пресслужбі військової прокуратури.

Як стало відомо, оперуповноважені працюють у відділі Криворізького ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області.

Хабар

Хабар

Informator.news

Так, при впливі на слідчого місцевого відділу поліції по непритягненню двох громадян до кримінальної відповідальності, посадові особи поліції вимагали від них хабар в сумі 15 тисяч гривень.

Новини
Бійка і постріли: в Дніпрі стався жорсткий напад на чоловіка

Правоохоронців затримали після передачі частини обусловенної суми хабара в розмірі 5 тисяч гривень.

Зараз в прокуратурі проводять слідчі дії.

Затриманим готують підозру в скоєнні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Новини
Голова лежала поруч: в центрі Дніпра виявили труп жінки
Хабар

Хабар

Пресслужба військової прокуратури

Хабар

Хабар

Пресслужба військової прокуратури

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі спалахнула пожежа в п'ятиповерхівці: постраждала дитина.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
хабар Генеральна прокуратура України поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...