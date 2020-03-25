У Кривому Розі поліцейські жорстоко побили підозрюваного: що їм загрожує

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо двох поліцейських з Кривого Рогу, які підозрюються в перевищенні службових повноважень і побитті людини.

За версією слідства, в липні 2019 року співробітники поліції під час допиту завдали громадянину тяжкі тілесні ушкодження, змушуючи його зізнатися в скоєнні злочину. В результаті отриманих травм потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому провели операцію з видалення пошкоджених органів, повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 121 КК України. Якщо провину доведуть, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава. Процесуальне керівництво – прокуратурою Дніпропетровської області.

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