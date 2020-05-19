У Кривому Розі Дніпропетровської області 18 травня патрульні допомогли дівчинці з епілептичним нападом.

Інцидент трапився в Центрально-Міському районі на вулиці Довженка. Містянка прямувала в бік річки і раптово впала, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу.

Інспектори відразу ж кинулися на допомогу потерпілій. Вони знерухомили її тіло, щоб вона не завдала собі ушкоджень, після чого викликали "швидку".

У Кривому Розі поліцейські врятували дівчинку з нападом епілепсії Пресслужба патрульної поліції Кривого Рогу

Від госпіталізації дівчинка відмовилася. На даний момент її життю нічого не загрожує.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова лікарі вивели з коми жительку Марганця, яка втратила двійню. На даний момент лікарі чекають результату останнього ПЛР-тесту, щоб перевести її в інше відділення.