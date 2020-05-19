У Кривому Розі поліцейські врятували дівчинку з нападом епілепсії
У Кривому Розі Дніпропетровської області 18 травня патрульні допомогли дівчинці з епілептичним нападом.
Інцидент трапився в Центрально-Міському районі на вулиці Довженка. Містянка прямувала в бік річки і раптово впала, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу.
Інспектори відразу ж кинулися на допомогу потерпілій. Вони знерухомили її тіло, щоб вона не завдала собі ушкоджень, після чого викликали "швидку".
Від госпіталізації дівчинка відмовилася. На даний момент її життю нічого не загрожує.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова лікарі вивели з коми жительку Марганця, яка втратила двійню. На даний момент лікарі чекають результату останнього ПЛР-тесту, щоб перевести її в інше відділення.