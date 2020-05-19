У Кривому Розі поліцейські врятували дівчинку з нападом епілепсії

Аліна Рашевська Події 10:25, 19.05.2020

У Кривому Розі Дніпропетровської області 18 травня патрульні допомогли дівчинці з епілептичним нападом.

Інцидент трапився в Центрально-Міському районі на вулиці Довженка. Містянка прямувала в бік річки і раптово впала, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу.

Інспектори відразу ж кинулися на допомогу потерпілій. Вони знерухомили її тіло, щоб вона не завдала собі ушкоджень, після чого викликали "швидку".

У Кривому Розі поліцейські врятували дівчинку з нападом епілепсії
Пресслужба патрульної поліції Кривого Рогу

Від госпіталізації дівчинка відмовилася. На даний момент її життю нічого не загрожує.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова лікарі вивели з коми жительку Марганця, яка втратила двійню. На даний момент лікарі чекають результату останнього ПЛР-тесту, щоб перевести її в інше відділення.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Інтернати закрили на карантин, а дітей повернули в небезпечні сім'ї: їхні життя під загрозою

Україна розгромила Росію в історичному суперфіналі Світової ліги з шахів

"Слабкі в розумовому жанрі": Кондратюк поставив діагноз Усику та Ломаченку

У Кабміні визнали провал програми дешевих кредитів під 5-7-9%

Змушували писати замість COVID-19 пневмонія: лікарі швидкої Харкова влаштували бунт і розкрили всю правду роботи на карантині