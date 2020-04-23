У Кривому Розі побили курсанта, який зробив зауваження порушникам карантину

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 23 квітня курсант університету внутрішніх справ зазнав нападу під час патрулювання.

Він зробив зауваження групі молодих людей, які перебували на вулиці без захисних масок. Один з порушників почав нецензурно висловлюватися і вдарив поліцейського, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на мікрорайоні 7-й Зарічний. Особу порушника встановили, попередньо, він перебував під впливом наркотиків. За фактом загрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують педофіла, який зґвалтував двох школярок. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.