У Кривому Розі побили курсанта, який зробив зауваження порушникам карантину

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 23 квітня курсант університету внутрішніх справ зазнав нападу під час патрулювання.

Він зробив зауваження групі молодих людей, які перебували на вулиці без захисних масок. Один з порушників почав нецензурно висловлюватися і вдарив поліцейського, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на мікрорайоні 7-й Зарічний. Особу порушника встановили, попередньо, він перебував під впливом наркотиків. За фактом загрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження.

У Кривому Розі побили курсанта Знамя индустрии

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують педофіла, який зґвалтував двох школярок. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся