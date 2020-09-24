У Кривому Розі підлітки влаштували бійку в школі і потрапили до лікарні

Аліна Рашевська Події 16:22, 24.09.2020

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 23 вересня два шестикласники влаштували бійку в стінах школи №130.

Напередодні сутички між 12-річними підлітками трапився конфлікт. Як повідомляє "Перший криворізький", бешкетники вчаться в різних класах.

Потерпілих госпіталізували до міської лікарні №8. У одного з них діагностували черепно-мозкову травму.

Батьки хлопчиків відмовилися висувати один одному будь-які претензії за фактом події.

У Кривому Розі підлітки влаштували бійку в школі.
Перший криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі школярів масово відправили на самоізоляцію через COVID-19.

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