У Кривому Розі підлітки влаштували бійку в школі і потрапили до лікарні

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 23 вересня два шестикласники влаштували бійку в стінах школи №130.

Напередодні сутички між 12-річними підлітками трапився конфлікт. Як повідомляє "Перший криворізький", бешкетники вчаться в різних класах.

Потерпілих госпіталізували до міської лікарні №8. У одного з них діагностували черепно-мозкову травму.

Батьки хлопчиків відмовилися висувати один одному будь-які претензії за фактом події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі школярів масово відправили на самоізоляцію через COVID-19.