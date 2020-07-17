У Кривому Розі підлітки спалили пташині гнізда з пташенятами. Фото і відео

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області двоє хлопців жорстоко розправилися з пташенятами ластівок.

Інцидент стався в криворізькому селищі Карнаватка в середу, 15 липня, близько 4:30 ранку. Про це повідомили в Facebook-групі "Карнаватка".

Двоє підлітків підпалили гнізда птахів, які знаходилися під навісом біля входу в один з будинків. Самих пташенят вони розчавили і залишили на землі.

У Кривому Розі підлітки спалили пташині гнізда з пташенятами Facebook/"Карнаватка"

У Кривому Розі підлітки спалили пташині гнізда з пташенятами Facebook/"Карнаватка"

Хлопці не приховували посмішок, розправляючись з птахами. Вчинок шкуродерів зафіксували камери відеоспостереження:

Місцеві жителі обурені таким вчинком. Відео вбивства пернатих активно поширюється в мережі. Видалити його обіцяють лише після того, як батьки підлітків почнуть вести діалог з громадськістю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шкуродери тренувалися оперувати на здоровому цуценяті.