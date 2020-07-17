У Кривому Розі підлітки спалили пташині гнізда з пташенятами. Фото і відео

Події 13:30, 17.07.2020

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області двоє хлопців жорстоко розправилися з пташенятами ластівок.

Інцидент стався в криворізькому селищі Карнаватка в середу, 15 липня, близько 4:30 ранку. Про це повідомили в Facebook-групі "Карнаватка".

Двоє підлітків підпалили гнізда птахів, які знаходилися під навісом біля входу в один з будинків. Самих пташенят вони розчавили і залишили на землі.

У Кривому Розі підлітки спалили пташині гнізда з пташенятами
Facebook/"Карнаватка"
У Кривому Розі підлітки спалили пташині гнізда з пташенятами
Facebook/"Карнаватка"

Хлопці не приховували посмішок, розправляючись з птахами. Вчинок шкуродерів зафіксували камери відеоспостереження:

Місцеві жителі обурені таким вчинком. Відео вбивства пернатих активно поширюється в мережі. Видалити його обіцяють лише після того, як батьки підлітків почнуть вести діалог з громадськістю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шкуродери тренувалися оперувати на здоровому цуценяті.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Купівля готелю "Дніпро": ЗМІ заявили про зв'язок "Смартленда" з Росією

Імунолог сказав, чому важливо робити щеплення від грипу при пандемії COVID-19

Україну розділили на нові райони: Рада ухвалила рішення

Разумков пояснив, чому падають рейтинги "Слуги народу"

Згадав про Порошенка: Зеленський захотів дебатів між Кличком і Верещук