У Кривому Розі під вікнами багатоповерхівки знайшли тіло жінки: підозрюють самогубство

У неділю, 23 лютого, в Тернівському районі Кривого Рогу під вікнами багатоповерхівки знайшли тіло жінки.

Попередньо, загибла вчинила самогубство. Про це повідомив Перший Міський.

Поруч з одного з багатоповерхових житлових будинків на вулиці Сергія Колачевського виявили лежачу без почуттів жінку. На місце події прибула карета швидкої допомоги, однак повернути до життя городянку медикам не вдалося.

За попередньою інформацією, жінка скоїла суїцид, вистрибнувши з третього поверху. На місці працювали поліцейські, які встановлюють всі обставини події.

У Кривому Розі під вікнами багатоповерхівки знайшли тіло жінки Комсомольська правда

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривий Розі на березі водойми виявили розчленоване тіло жінки. Через три дні вдалося знайти відрізану голову жертви.

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