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9 березня • оновлено в 10:16
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У Кривому Розі під колеса тролейбуса потрапила жінка. Фото

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 8 березня на вулиці Криворіжсталі водій тролейбуса скоїв наїзд на пішохода.

Аварія трапилася на маршруті №11. В результаті події постраждала 79-річна містянка, повідомляє Перший міський.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги. Потерпілу госпіталізували в першу міську лікарню.

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

Робочий шлях

Характер і тяжкість отриманих травм на даний момент невідомі. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

У Кривому Розі під колеса тролейбуса потрапила жінка

У Кривому Розі під колеса тролейбуса потрапила жінка

перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Слобожанському проспекті трапилася аварія за участю автомобілів Suzuki і Mazda. В інциденті постраждала жінка.

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Місце
Україна Кривий Ріг
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