У Кривому Розі під час пожежі загинув чоловік і постраждала дитина

У Кривому Розі Дніпропетровської області 12 березня трапилася пожежа в багатоповерховому будинку на проспекті 200-річчя Кривого Рогу.

З палаючого приміщення не встиг вибратися чоловік. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Близько 19:35 раптово спалахнув вогонь в квартирі на шостому поверсі. У ній перебували двоє дорослих і дитина. Вижити вдалося тільки матері з 4-річним сином.

Пожежа в Кривому Розі перший міський

Прибулі на місце рятувальники евакуювали потерпілих мешканців. Їх з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарень.

Пожежу вдалося ліквідувати лише через годину. На місці події працювали 17 рятувальників і чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Увага! Фото 18+

Пожежа в Кривому Розі перший міський

Пожежа в Кривому Розі перший міський

Пожежа в Кривому Розі перший міський

Пожежа в Кривому Розі перший міський

Пожежа в Кривому Розі перший міський

Пожежа в Кривому Розі перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селі Гореничі Київської області в ніч на 12 березня спалахнула пожежа в одноповерховому приватному житловому будинку, в результаті якої загинуло двоє чоловіків. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Павла Тичини.

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