У Кривому Розі під час пожежі в багатоповерхівці обгорів чоловік: потерпілий в реанімації

У Кривому Розі під час пожежі в багатоповерхівці обгорів чоловік. sobitie.com.ua

В Інгулецькому районі Кривого Рогу Дніпропетровської області 12 серпня трапилася пожежа в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Каткова.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 15:16. На місце оперативно направили чергову бригаду рятувальників, повідомляє "0564.ua".

З палаючого приміщення не встиг вибратися власник квартири. Обгорілого чоловіка виявили надзвичайники під час ліквідації пожежі. У тяжкому стані його госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні №17. Попередньо, містянин отримав опіки 90% тіла, термічний шок і отруєння продуктами горіння.

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