У Кривому Розі пацієнт психіатричної лікарні закидав камінням синагогу. Відео

У неділю, 21 липня, в Кривому Розі невідомий чоловік закидав камінням синагогу.

Хуліган пошкодив двері і зник, передає прес-служба поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Вранці 21 липня на спецлінію "102" надійшло повідомлення, що на вул. Пушкіна м. Кривий Ріг невідомий чоловік кинув каміння в будівлю синагоги і розбив скло у вхідних дверях", - сказано в повідомленні.

Поліцейські встановили, що порушник - раніше несудимий 33-річний місцевий жітель. Також з'ясувалося, що чоловік має психічне захворювання і перебуває на обліку в лікарні.

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За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Поліцейські встановлюють всі обставини справи.

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