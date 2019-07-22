Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

У Кривому Розі пацієнт психіатричної лікарні закидав камінням синагогу. Відео

542 Читати матеріал російською

У неділю, 21 липня, в Кривому Розі невідомий чоловік закидав камінням синагогу.

Хуліган пошкодив двері і зник, передає прес-служба поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Вранці 21 липня на спецлінію "102" надійшло повідомлення, що на вул. Пушкіна м. Кривий Ріг невідомий чоловік кинув каміння в будівлю синагоги і розбив скло у вхідних дверях", - сказано в повідомленні.

Поліцейські встановили, що порушник - раніше несудимий 33-річний місцевий жітель. Також з'ясувалося, що чоловік має психічне захворювання і перебуває на обліку в лікарні.

Новини
Мешканець Дніпра знайшов автомат Калашникова на будівництві в центрі

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Поліцейські встановлюють всі обставини справи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Нікополі Дніпропетровської області вандали пошкодили найбільшу скульптуру в місті.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Кривий Ріг поліція Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel