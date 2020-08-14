У Кривому Розі пасажири побилися за місце в автобусі. Відео

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пасажири влаштували бійку за місце в громадському транспорті.

Інцидент трапився на зупинці "Надія" в Покровському районі міста. Люди не поділили місце в автобусі № 228, повідомляє "34 канал" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами місцевих жителів, такі скандали в транспорті відбуваються нечасто. Їхня причина – карантинні обмеження, в зв'язку з якими в автобусах можна займати тільки сидячі місця, яких вранці і ввечері всім бажаючим не вистачає. В основному, проте, всі городяни спокійно чекають своєї черги.

Конфлікти в автобусі № 228 якщо і виникають, то між пенсіонерами. Причина в тому, що для них в цьому транспорті проїзд безкоштовний. Їм рекомендують пересідати на тролейбуси.

"Цей автобусний маршрут № 228, який їхав з 44-го кварталу в бік північної частини міста до Даманського через Терни, майже повністю дублюється тролейбусним маршрутом. Навіть на тій же зупинці кільця 44-го кварталу у нас є кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 18", – зазначив Андрій Заславський, інженер з безпеки руху КП "Міський тролейбус".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі реанімобіль з немовлям на швидкості збив пішохода-порушника.