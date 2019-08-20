У Кривому Розі обстріляли тролейбус з пасажирами: перші фото з місця НП

У понеділок, 19-го серпня, в Кривому Розі невідомі стріляли в тролейбус.
У момент обстрілу в салоні знаходилися пасажири. Про це повідомляє "Перший Криворізький" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Кривому Розі невідомі стріляли в тролейбус з пасажирами
Колаж
Інцидент стався біля зупинки громадського транспорту "Студентська". Зловмисники кілька разів вистрілили в тролейбус, що прямував за маршрутом N9. В результаті НП ніхто не постраждав.
Обставини події на місці з'ясовували правоохоронці.
У Кривому Розі обстріляли тролейбус
Перший Криворізький
У Кривому Розі обстріляли тролейбус
Перший Криворізький
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі обстріляли тролейбус з пасажирами. За попередньою інформацією, в тролейбус стріляли з пневматичної зброї. Це сталося на зупинці громадського транспорту "Спорткомплекс" в Покровському районі.
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