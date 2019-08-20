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У Кривому Розі обстріляли тролейбус з пасажирами: перші фото з місця НП

1.2т Читати матеріал російською

У понеділок, 19-го серпня, в Кривому Розі невідомі стріляли в тролейбус.

У момент обстрілу в салоні знаходилися пасажири. Про це повідомляє "Перший Криворізький" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі невідомі стріляли в тролейбус з пасажирами

У Кривому Розі невідомі стріляли в тролейбус з пасажирами

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Інцидент стався біля зупинки громадського транспорту "Студентська". Зловмисники кілька разів вистрілили в тролейбус, що прямував за маршрутом N9. В результаті НП ніхто не постраждав.

Обставини події на місці з'ясовували правоохоронці.

У Кривому Розі обстріляли тролейбус

У Кривому Розі обстріляли тролейбус

Перший Криворізький

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У Кривому Розі обстріляли тролейбус

У Кривому Розі обстріляли тролейбус

Перший Криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі обстріляли тролейбус з пасажирами. За попередньою інформацією, в тролейбус стріляли з пневматичної зброї. Це сталося на зупинці громадського транспорту "Спорткомплекс" в Покровському районі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
стрілянина транспорт поліція
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