У Кривому Розі обстріляли тролейбус з пасажирами: фото

Увечері 14 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі стріляли по тролейбусу з пасажирами.

Це сталося на зупинці громадського транспорту "Спорткомплекс" в Покровському районі, повідомляє Перший Криворізький.

Під Дніпром обстріляли тролейбус з людьми http://1news.zp.ua

За попередньою інформацією, в тролейбус стріляли з пневматичної зброї. У пригоді ніхто не постраждав.

Правоохоронці почали встановлювати обставини того, що сталося.

У Кривому Розі обстріляли тролейбус Перший Криворізький

У транспорті знаходилися пасажири Перший Криворізький

Як OBOZREVATEL писав раніше, співробітник Національної поліції України 12 серпня вчинив самогубство в аеропорту Дніпра. Перед смертю поліцейський відправив прощальне смс своїй знайомій, а також написав записку, в якій просить вибачення.

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