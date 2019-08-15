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У Кривому Розі обстріляли тролейбус з пасажирами: фото

1.6т Читати матеріал російською

Увечері 14 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі стріляли по тролейбусу з пасажирами.

Це сталося на зупинці громадського транспорту "Спорткомплекс" в Покровському районі, повідомляє Перший Криворізький.

Під Дніпром обстріляли тролейбус з людьми

Під Дніпром обстріляли тролейбус з людьми

http://1news.zp.ua

За попередньою інформацією, в тролейбус стріляли з пневматичної зброї. У пригоді ніхто не постраждав.

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Правоохоронці почали встановлювати обставини того, що сталося.

У Кривому Розі обстріляли тролейбус

У Кривому Розі обстріляли тролейбус

Перший Криворізький

У транспорті знаходилися пасажири

У транспорті знаходилися пасажири

Перший Криворізький

Як OBOZREVATEL писав раніше, співробітник Національної поліції України 12 серпня вчинив самогубство в аеропорту Дніпра. Перед смертю поліцейський відправив прощальне смс своїй знайомій, а також написав записку, в якій просить вибачення.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Кривий Ріг Національна поліція України
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