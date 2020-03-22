У Кривому Розі невідомий кинув вибухівку на територію собору. Фото

У неділю, 22 березня, в поліцію Кривого Рогу надійшло повідомлення про те, що в Саксаганському районі невідомий підпалив петарди на території Спасо-Преображенського собору.

В результаті інциденту було пошкоджено скло вхідних дверей. Постраждалих немає. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події на території собору.

Невідомий кинув вибухівку на територію собору Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

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