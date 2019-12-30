У Кривому Розі Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, який поранив людей і кидався на інспекторів.

Подія трапилася на залізничному вокзалі, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік поранив двох людей Известия

На місце прибула поліція і виявила чоловіка в нетверезому стані. Він вів себе агресивно і завдав ножові поранення в обличчя чоловікові і жінці.

Чоловік поранив двох людей Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Крім цього, неадекватний чоловік повідомив, що у нього відкрита форма туберкульозу і почав плюватися в перехожих і патрульних.

Чоловік поранив двох людей Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

В результаті правоохоронці застосували фізичну силу і затримали порушника.

Постраждалим надали першу домедичну допомогу, але від госпіталізації вони відмовилися.

Чоловік поранив двох людей Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Чоловіка передали слідчим у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві неадекватний чоловік ошелешив своєю поведінкою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал