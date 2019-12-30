Головна Новини
30 грудня • оновлено в 13:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Софія Ковнір

У Кривому Розі неадекватний чоловік поранив двох людей. Фото

446
Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, який поранив людей і кидався на інспекторів.

Подія трапилася на залізничному вокзалі, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Корпоратив вдався: в Дніпрі напівголий чоловік бродив по вулиці. Фото

Чоловік поранив двох людей

Чоловік поранив двох людей

Известия

На місце прибула поліція і виявила чоловіка в нетверезому стані. Він вів себе агресивно і завдав ножові поранення в обличчя чоловікові і жінці.

Чоловік поранив двох людей

Чоловік поранив двох людей

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Крім цього, неадекватний чоловік повідомив, що у нього відкрита форма туберкульозу і почав плюватися в перехожих і патрульних.

Чоловік поранив двох людей

Чоловік поранив двох людей

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

В результаті правоохоронці застосували фізичну силу і затримали порушника.

Постраждалим надали першу домедичну допомогу, але від госпіталізації вони відмовилися.

Новини
Большой погром: на Одесщине неадекватный мужчина громил авто. Видео
Чоловік поранив двох людей

Чоловік поранив двох людей

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Чоловіка передали слідчим у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві неадекватний чоловік ошелешив своєю поведінкою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
напад поліція чоловік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги