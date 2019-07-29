У Кривому Розі "накрили" нарколаборатію

Поліція затримала жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою у виготовленні метамфетаміну та незаконному зберіганні зброї.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Дніпропетровської області.

Поліція виявила нарколабораторію в Кривому Розі Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"27 липня в ході санкціонованого обшуку в Саксаганському районі м. Кривий Ріг правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який виготовляв "метамфетамін" і зберігав зброю і боєприпаси", - сказано в ньому.

Також поліцейські вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, майже 120 гр готового для вживання метамфетаміну, пістолет і 10 патронів.

Всі вилучені предмети і речовини направлені на експертизу.

Поліція вилучила наркотики і прекурсори Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Все вилучене направлено на експертизу Пресслужба поліції Дніпропетровської області

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення і перевірять причетність затриманого до поширення наркотиків на території міста.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Києвом з лабораторії вилучили наркотики на $ 5 млн.

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