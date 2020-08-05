У Кривому Розі на шахті сталася НП: робочого госпіталізували

Софія Ковнір Події 09:10, 5.08.2020 Оновлено: 09:14, 5.08.2020

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 5 серпня на шахті "Тернівська" стався нещасний випадок.

На горизонті 1415 метрів травмувався працівник шахти. Подія трапилася близько 5 ранку, повідомляє "Перший міський".

Як стало відомо, на горизонті 1415 метрів шахти "Тернівська" майстер ділянки №36 отримав травми. За попередньою інформацією, у 36-річного чоловіка діагностували перелом лівої ноги.

О 5:15 співробітники підняли постраждалого на поверхню. Чоловіка доправили до відділення травматології 8 міської лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Fiat "підрізав" автобус №36. В результаті постраждали дві людини.

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