У Кривому Розі на шахті сталася НП: робочого госпіталізували

У Кривому Розі на шахті сталася НП. Восточный вариант

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 5 серпня на шахті "Тернівська" стався нещасний випадок.

На горизонті 1415 метрів травмувався працівник шахти. Подія трапилася близько 5 ранку, повідомляє "Перший міський".

Як стало відомо, на горизонті 1415 метрів шахти "Тернівська" майстер ділянки №36 отримав травми. За попередньою інформацією, у 36-річного чоловіка діагностували перелом лівої ноги.

О 5:15 співробітники підняли постраждалого на поверхню. Чоловіка доправили до відділення травматології 8 міської лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Fiat "підрізав" автобус №36. В результаті постраждали дві людини.