У Кривому Розі на ходу спалахнув легковий автомобіль

Аліна Рашевська Події 12:30, 17.09.2020

У середу, 16 вересня, в Довгинцівському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області на ходу загорівся легковий автомобіль Chevrolet.

Інцидент трапився близько 20:00 на вулиці Нікопольське шосе. Про це повідомляє "0564.ua".

Водій легковика не постраждав – він встиг вибігти з авто до того, як вогонь охопив салон. До приїзду рятувальників машина згоріла практично дотла.

Площа пожежі склала 5 м. кв. Всі деталі і причини події встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині жінка "під кайфом" і з психотропами їздила містом.

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