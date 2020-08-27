У Кривому Розі між чоловіками стався конфлікт: в потерпілого стріляли

У Кривому Розі Дніпропетровської області між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого постраждав один з них.

Подія трапилася на одній з вулиць Широківського району, повідомили в пресслужбі ГУ НП Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, один із зловмисників, погрожуючи пістолетом, наказав потерпілому покласти на землю речі і лягти, після чого вистрілив йому в ногу.

Пораненому вдалося втекти від нападників і повідомити про злочин в поліцію.

У Кривому Розі між чоловіками стався конфлікт. Фото пресслужби ГУ НП Дніпропетровської області

Пізніше поліцейські затримали одного з учасників розбійного нападу. Ним виявився 41-річний місцевий житель.

Слідчі Широківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

У Кривому Розі між чоловіками стався конфлікт. Фото пресслужби ГУ НП Дніпропетровської області

Відзначимо, що зараз співробітники поліції вживають заходи для затримання другого зловмисника.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на вулиці Полігонній сталася дорожньо-транспортна пригода між легковим автомобілем "Kia Ceed" і мікроавтобусом "Mazda".