У Кривому Розі між чоловіками стався конфлікт: в потерпілого стріляли
У Кривому Розі Дніпропетровської області між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого постраждав один з них.
Подія трапилася на одній з вулиць Широківського району, повідомили в пресслужбі ГУ НП Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Як стало відомо, один із зловмисників, погрожуючи пістолетом, наказав потерпілому покласти на землю речі і лягти, після чого вистрілив йому в ногу.
Пораненому вдалося втекти від нападників і повідомити про злочин в поліцію.
Пізніше поліцейські затримали одного з учасників розбійного нападу. Ним виявився 41-річний місцевий житель.
Слідчі Широківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.
Відзначимо, що зараз співробітники поліції вживають заходи для затримання другого зловмисника.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на вулиці Полігонній сталася дорожньо-транспортна пригода між легковим автомобілем "Kia Ceed" і мікроавтобусом "Mazda".