У Кривому Розі мати напувала маленьку дитину алкоголем. Відео

У четвер, 20 серпня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області жінка поїла свою маленьку дитину пивом.

Батьки дівчинки розпивали на вулиці алкогольні напої, коли поруч з ними в колясці перебувала їхня дочка. Інцидент стався біля супермаркету "Varus" на мікрорайоні Східний 2, повідомили в Facebook-групі "Східний 2-3. Громада" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Батьки дівчинки розпивали алкоголь у громадському місці Скріншот

Маленька дівчинка просила пити і мати вирішила дати їй пиво, яке до цього пила сама. Дитина зі спрагою зробила кілька ковтків із пляшки. Чоловік, ймовірно – батько дівчинки, в цей час пив горілку прямо з пляшки, запиваючи її соком.

На даний момент місцеві правоохоронці встановлюють особи батьків дитини і їхнє можливе місцезнаходження.

Нагадаємо, що в спеку алкогольні напої не можна вживати ні дорослим, ні дітям, так як він не втамовує спрагу, а тільки прискорює зневоднення і перегрів організму. У дитини ж навіть невелика доза алкоголю може викликати отруєння.

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