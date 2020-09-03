У Кривому Розі люди в паніці евакуювалися з 'тріснутого' будинку. Фото та подробиці

У Кривому Розі люди в паніці евакуювалися з "тріснутого" будинку. "Перший міський"

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 2 вересня жителі багатоквартирного будинку почули гучний тріск. Злякавшись можливої загрози обвалення їхнього будинку, більше двох десятків людей поспішили покинути свої квартири.

Подія трапилася в Тернівському районі в будинку по вулиці Івана Сірка, 31, передає "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, мешканці будинку залишили свої квартири через побоювання, що їх будинок може обвалитися, так як на їх голови посипалася штукатурка і пролунав тріск у стінах. Після цього близько 25 городян залишили своє житло.

У Кривому Розі люди в паніці евакуювалися з "тріснутого" будинку. Фото "Перший міський"

У Кривому Розі люди евакуювалися з "тріснутого" будинку. Фото "Перший міський"

На місце події прибули поліцейські, кілька карет "швидкої допомоги", газова служба, а також віце-мер Олександр Катриченко, щоб розібратися в ситуації і, в разі потреби, вирішити питання про відселення людей і виділення їм ночівлі.

Відзначимо, що ніхто з місцевих жителів не постраждав.

За словами віце-мера, квартири знаходяться у власності мешканців, а експертиза встановила, що пошкодження відбуваються через порушення норм, допущених при будівництві "хрущовки" на слабких нестабільних грунтах. Через це житловий будинок дійсно потребує посилення. Але ситуація не критична, загрози обвалення немає, а несучі конструкції не зачеплені.

Ситуація виявилася не критичною. Фото "Перший міський"

Загрози обвалення немає. Фото "Перший міський"

Несучі конструкції не зачеплені. Фото "Перший міський"

Несучі конструкції не зачеплені. Фото "Перший міський"

Також на місце приїхав і фахівець, який створював проект посилення будинку. Він разом з екстрено створеною комісією обстежив під'їзд і зробив висновки, що раніше розміщені контрольні маяки на п'ятому поверсі будівлі знаходяться на місці. Серйозних порушень конструкції немає.

Віце-мер додав, що з бюджету за дорученням мера виділені гроші на проведення ремонту і проект щодо посилення конструкції готовий. Але для того, щоб приступити до робіт, потрібно пройти через державну експертизу і отримати одноголосну згоду мешканців.

У Кривому Розі люди в паніці евакуювалися з "тріснутого" будинку. Фото "Перший міський"

У Кривому Розі люди в паніці евакуювалися з "тріснутого" будинку. Фото "Перший міський"

Після висновків комісії всі мешканці повернулися в будинок. Люди вирішили ночувати в своїх квартирах.

У Кривому Розі люди в паніці евакуювалися з "тріснутого" будинку. Фото "Перший міський"

У Кривому Розі люди евакуювалися з "тріснутого" будинку. Фото "Перший міський"

У Кривому Розі люди евакуювалися з "тріснутого" будинку. Фото "Перший міський"

У Кривому Розі люди евакуювалися з "тріснутого" будинку. Фото "Перший міський"

У Кривому Розі люди евакуювалися з "тріснутого" будинку. Фото "Перший міський"

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