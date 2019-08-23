У Кривому Розі легковик влетів у стовп: у водія важка травма

У центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області 23 серпня Mercedes вилетів на тротуар і врізався в стовп.
ДТП сталася близько 4:00 біля кільця 95-го кварталу. Про це повідомляє Перший міський.
Під Дніпром Mercedes врізався в стовп
Колаж
19-річний водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення. Хлопця із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку госпіталізували в лікарню.
Пасажир, який також знаходився в салоні авто, не постраждав.
Деталі події з'ясовували правоохоронці.
У Кривому Розі автомобіль влетів у стовп
Перший міський
У Кривому Розі автомобіль влетів у стовп
Перший міський
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через ДТП під Дніпром машина ДСНС не доїхала на пожежу. При цьому пожежники рухалися з увімкненим світловим сигналом і сиреною. Рятувальники прямували на пожежу, яка виникла в екосистемі в Томаківці.
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