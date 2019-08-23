У Кривому Розі легковик влетів у стовп: у водія важка травма

У центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області 23 серпня Mercedes вилетів на тротуар і врізався в стовп.

ДТП сталася близько 4:00 біля кільця 95-го кварталу. Про це повідомляє Перший міський.

Під Дніпром Mercedes врізався в стовп Колаж

19-річний водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення. Хлопця із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку госпіталізували в лікарню.

Пасажир, який також знаходився в салоні авто, не постраждав.

Деталі події з'ясовували правоохоронці.

У Кривому Розі автомобіль влетів у стовп Перший міський

У Кривому Розі автомобіль влетів у стовп Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через ДТП під Дніпром машина ДСНС не доїхала на пожежу. При цьому пожежники рухалися з увімкненим світловим сигналом і сиреною. Рятувальники прямували на пожежу, яка виникла в екосистемі в Томаківці.

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