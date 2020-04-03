У п'ятницю, 3 квітня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 у 5-річної дитини.
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Раніше захворювання виявили також у чотирьох членів її сім'ї, повідомив начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради Костянтин Мурашко. Усі вони госпіталізовані до інфекційної лікарні.
Всього в місті офіційно зареєстровано шість випадків коронавірусу. Стан усіх пацієнтів задовільний.
У Кривому Розі коронавірус виявили у 5-річної дитини
Zik
Карта поширення коронавірусу в Україні
РНБО
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині збільшилася кількість захворілих на коронавірус.
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