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3 квітня • оновлено в 22:28
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Аліна Рашевська

У Кривому Розі коронавірус виявили у 5-річної дитини

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У п'ятницю, 3 квітня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 у 5-річної дитини.

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Раніше захворювання виявили також у чотирьох членів її сім'ї, повідомив начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради Костянтин Мурашко. Усі вони госпіталізовані до інфекційної лікарні.

Всього в місті офіційно зареєстровано шість випадків коронавірусу. Стан усіх пацієнтів задовільний.

У Кривому Розі коронавірус виявили у 5-річної дитини

У Кривому Розі коронавірус виявили у 5-річної дитини

Zik

Карта поширення коронавірусу в Україні

Карта поширення коронавірусу в Україні

РНБО

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині збільшилася кількість захворілих на коронавірус.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кривий Ріг
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