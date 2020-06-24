У Кривому Розі коп і депутат вимагали в чоловіка 4 млн гривень. Фото
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області поліція затримала угруповання вимагачів. Серед учасників банди – патрульний поліцейський і місцевий депутат.
Підозрювані вимагали в містянина велику суму грошей за вигаданий борг, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
Йдеться про більш ніж чотири мільйони гривень, або 160 тисяч доларів США. Під час передання першої частини грошей – 40 тисяч доларів – угруповання затримали правоохоронці неподалік від місцевої автозаправки. Однак на волі залишився третій учасник. Його особа поки не встановлена.
За вказаним фактом правоохоронці почали кримінальне провадження за 189 статтею Кримінального кодексу України (Вимагання). Затриманим загрожує ув'язнення на термін до 7 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, правоохоронці затримали п'ятьох членів злочинної групи, які, отримавши доступ до поліцейської бази, виманювали в потерпілих гроші під приводом повернення викраденого майна.