У Кривому Розі коп і депутат вимагали в чоловіка 4 млн гривень. Фото

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області поліція затримала угруповання вимагачів. Серед учасників банди – патрульний поліцейський і місцевий депутат.

Підозрювані вимагали в містянина велику суму грошей за вигаданий борг, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Гроші, вилучені під час затримання (фото з сайту Національної поліції в Дніпропетровській області)

Йдеться про більш ніж чотири мільйони гривень, або 160 тисяч доларів США. Під час передання першої частини грошей – 40 тисяч доларів – угруповання затримали правоохоронці неподалік від місцевої автозаправки. Однак на волі залишився третій учасник. Його особа поки не встановлена.

Поліція затримала зловмисників (фото з сайту Національної поліції в Дніпропетровській області)

За вказаним фактом правоохоронці почали кримінальне провадження за 189 статтею Кримінального кодексу України (Вимагання). Затриманим загрожує ув'язнення на термін до 7 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, правоохоронці затримали п'ятьох членів злочинної групи, які, отримавши доступ до поліцейської бази, виманювали в потерпілих гроші під приводом повернення викраденого майна.