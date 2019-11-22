У Кривому Розі контрабандисти намагалися відправити наркотики в Росію: подробиці

У Кривому Розі Дніпропетровської області Служба безпеки України затримала контрабандистів під час чергової відправки наркотиків в Росію.

Це вони здійснювали за допомогою дрона, повідомили в пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Марихуана Перший Тульський

Так, пакети з каннабісом на власному автомобілі торговці доставляли в один з прикордонних районів Сумщини.

Потім поблизу лінії державного кордону "товар" фасували і переправляли за допомогою безпілотника замовникам в Росію.

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час чергового "повітряного сполучення". Вони повинні були відправити в рейс п'ять кілограмів марихуани.

Відзначимо, що торговцям загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація.

Контрабандисти Пресслужба СБУ

Контрабандисти Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі затримали чоловіка, який схиляв дітей вживати курильні суміші.

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