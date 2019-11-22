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22 листопада • оновлено в 15:27
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Софія Ковнір

У Кривому Розі контрабандисти намагалися відправити наркотики в Росію: подробиці

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У Кривому Розі Дніпропетровської області Служба безпеки України затримала контрабандистів під час чергової відправки наркотиків в Росію.

Це вони здійснювали за допомогою дрона, повідомили в пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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Марихуана

Марихуана

Перший Тульський

Так, пакети з каннабісом на власному автомобілі торговці доставляли в один з прикордонних районів Сумщини.

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Потім поблизу лінії державного кордону "товар" фасували і переправляли за допомогою безпілотника замовникам в Росію.

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час чергового "повітряного сполучення". Вони повинні були відправити в рейс п'ять кілограмів марихуани.

Відзначимо, що торговцям загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація.

Контрабандисти

Контрабандисти

Пресслужба СБУ

Контрабандисти

Контрабандисти

Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі затримали чоловіка, який схиляв дітей вживати курильні суміші.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
наркотики Служба безпеки України
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