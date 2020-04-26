У Кривому Розі хворі на коронавірус жінка з дітьми самовільно покинули лікарню

Ігор Кравченко Події 14:32, 26.04.2020

У неділю, 25 квітня, в Кривому Розі 31-річна жінка з двома дітьми самовільно пішла з міської лікарні №8.

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Жінку з дітьми восьми і десяти років госпіталізували до лікарні 24 квітня, повідомляє "Кривий Ріг LIFE"

Вчора вона самостійно покинула медзаклад. Свій вчинок вона пояснила тим, що йде на самоізоляцію.

У Кривому Розі хворі на коронавірус жінка з дітьми самовільно покинули лікарню
krmisto.gov.ua

Лікарню залишила на приватному авто. Жінка взята під жорсткий контроль поліції, медиків і санепідслужби.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром в реабілітаційних центрах спалахнув коронавірус. Там виявили 45 нових випадків зараження.

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