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26 квітня • оновлено в 14:52
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Ігор Кравченко

У Кривому Розі хворі на коронавірус жінка з дітьми самовільно покинули лікарню

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У неділю, 25 квітня, в Кривому Розі 31-річна жінка з двома дітьми самовільно пішла з міської лікарні №8.

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Жінку з дітьми восьми і десяти років госпіталізували до лікарні 24 квітня, повідомляє "Кривий Ріг LIFE"

Вчора вона самостійно покинула медзаклад. Свій вчинок вона пояснила тим, що йде на самоізоляцію.

У Кривому Розі хворі на коронавірус жінка з дітьми самовільно покинули лікарню

У Кривому Розі хворі на коронавірус жінка з дітьми самовільно покинули лікарню

krmisto.gov.ua

Лікарню залишила на приватному авто. Жінка взята під жорсткий контроль поліції, медиків і санепідслужби.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром в реабілітаційних центрах спалахнув коронавірус. Там виявили 45 нових випадків зараження.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Кривий Ріг
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