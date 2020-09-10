У Кривому Розі госпіталізували двох протестуючих під землею шахтарів. nbnews.com.ua

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області через проблеми зі здоров'ям з шахт "Жовтнева" і "Тернівська" на поверхню підняли двох гірників.

Чоловіків передали в руки лікарів, які надали їм необхідну медичну допомогу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

Гірники "Жовтневої" шахти вже тиждень перебувають в нелюдських умовах серед підвищеної вологості, грибків і плісняви. Робітники трьох інших шахт, які підтримують своїх колег у вимогах підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільг та припинення порушень трудового законодавства, почали третю добу свого протесту. Всього під землею зараз залишаються 260 шахтарів.

У Кривому Розі госпіталізували двох протестуючих під землею шахтарів. Facebook/Михайло Волинець

Їм надали необхідну медичну допомогу. Facebook/Михайло Волинець

Скріншот. Facebook / Михайло Волинець

Скріншот. Facebook / Михайло Волинець

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі ще понад 80 шахтарів приєдналися до протестів під землею.

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