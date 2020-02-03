У Кривому Розі екстремали зірвалися в 500-метрову шахту: фото і подробиці НП

У Кривому Розі Дніпропетровської області в ніч на 3 лютого двоє чоловіків упали в вентиляційний отвір покинутої шахти.

Нещасний випадок трапився під час зйомок для блогу. Екстремали спускалися на глибину 500 метрів за допомогою тонких мотузок, які не витримали ваги тіл і обірвалися, повідомляє Перший міський.

Інцидент трапився близько півночі в Саксаганському районі міста. Знімальна команда складалася з п'яти чоловік. Двоє з них, спорядившись мотузками, вирішили спуститися вглиб шахти, проте незабаром зірвалися внаслідок обриву канатів. Попередньо, чоловіки впали з висоти 500 метрів.

У Кривому Розі екстремали зірвалися в шахту Колаж

На допомогу потерпілим прибув загін рятувальників. Вони прийняли рішення добиратися до вентиляційного ствола з боку шахти "Артем-1".

Станом на ранок люди все ще знаходяться в шахті. Також невідомо, чи вдалося їм вижити. Пошукові роботи тривають.

У Кривому Розі екстремали зірвалися в шахту Перший міський

У Кривому Розі екстремали зірвалися в шахту Перший міський

У Кривому Розі екстремали зірвалися в шахту Перший міський

У Кривому Розі екстремали зірвалися в шахту Перший міський

У Кривому Розі екстремали зірвалися в шахту Перший міський

У Кривому Розі екстремали зірвалися в шахту Перший міський

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