У Кривому Розі екс-в'язень влаштував публічне самогубство. Фото 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області 4 січня на території дендрологічного парку виявили труп чоловіка.

Померлий сидів під деревом, а мотузка від його шиї була обмотана навколо гілки.

За попередньою версією, містянин покінчив життя самогубством, повідомляє Перший криворізький.

Повішеного чоловіка помітила подружня пара під час прогулянки в парку. Вона ж і звернулася в правоохоронні органи.

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За словами місцевих жителів, померлим є раніше судимий місцевий житель, який часто зловживав спиртним. Незадовго до того, що сталося, він також попався на очі своїм знайомим, стверджував, що за чотири дні він помре.

Основною версією слідства є самогубство. Інші версії події також перевіряються.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському водій шкільного автобуса помер за кермом під час рейсу. За попередньою інформацією, у 68-річного чоловіка стався інсульт.

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