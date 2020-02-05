У Кривому Розі екс-в'язень влаштував публічне самогубство. Фото 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області 4 січня на території дендрологічного парку виявили труп чоловіка.
Померлий сидів під деревом, а мотузка від його шиї була обмотана навколо гілки.
За попередньою версією, містянин покінчив життя самогубством, повідомляє Перший криворізький.
Повішеного чоловіка помітила подружня пара під час прогулянки в парку. Вона ж і звернулася в правоохоронні органи.
У Кривому Розі екс-в'язень влаштував публічне самогубство
NewsRoom
За словами місцевих жителів, померлим є раніше судимий місцевий житель, який часто зловживав спиртним. Незадовго до того, що сталося, він також попався на очі своїм знайомим, стверджував, що за чотири дні він помре.
Основною версією слідства є самогубство. Інші версії події також перевіряються.
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У Кривому Розі чоловік публічно наклав на себе руки
перший криворізький
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському водій шкільного автобуса помер за кермом під час рейсу. За попередньою інформацією, у 68-річного чоловіка стався інсульт.
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