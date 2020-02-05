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7 лютого • оновлено в 08:52
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Аліна Рашевська

У Кривому Розі екс-в'язень влаштував публічне самогубство. Фото 18+

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 4 січня на території дендрологічного парку виявили труп чоловіка.

Померлий сидів під деревом, а мотузка від його шиї була обмотана навколо гілки.

За попередньою версією, містянин покінчив життя самогубством, повідомляє Перший криворізький.

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Повішеного чоловіка помітила подружня пара під час прогулянки в парку. Вона ж і звернулася в правоохоронні органи.

У Кривому Розі екс-в'язень влаштував публічне самогубство

У Кривому Розі екс-в'язень влаштував публічне самогубство

NewsRoom

За словами місцевих жителів, померлим є раніше судимий місцевий житель, який часто зловживав спиртним. Незадовго до того, що сталося, він також попався на очі своїм знайомим, стверджував, що за чотири дні він помре.

Основною версією слідства є самогубство. Інші версії події також перевіряються.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі чоловік публічно наклав на себе руки

У Кривому Розі чоловік публічно наклав на себе руки

перший криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському водій шкільного автобуса помер за кермом під час рейсу. За попередньою інформацією, у 68-річного чоловіка стався інсульт.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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