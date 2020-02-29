У Кривому Розі датчики зафіксували перевищення в повітрі оксиду вуглецю

У Кривому Розі 26 і 27 лютого міські пости автоматичного спостереження за якістю повітря зафіксували перевищення норм разових концентрацій оксиду вуглецю.

Але 26 лютого аналітичний відділ якості атмосферного повітря Кривого Рогу повідомив, що з 19:00 деякі точки перестали передавати інформацію про забруднення на території коксохімічного виробництва. Про це повідомив Перший Міський.

На стаціонарному посту №2 "АрселорМіттал Кривий Ріг", який знаходиться в зоні впливу коксохімічного виробництва по вулиці Ландау, зафіксували перевищення норм оксиду вуглецю в повітрі в 1 – 1,04 раз.

Але, як повідомляють в аналітичному відділі, з 19:00, коли зафіксували чергове підвищення норм, передача даних з усіх моніторингових постів підприємства припинилася.

Дані не передавались ні на офіційний сайт "АрселорМіттал Кривий Ріг", ні на модуль "Екомоніторинг". Подача інформації про стан якості повітря відновилося на наступній день о 8:00.

Також на моніторинговому пункті №3 перевищення оксиду вуглецю зафіксували в 1-1,7 разів, а на №4 в 1,08 – 2,16 раз.

Скріншот Перший Міський

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром люди збунтувалися проти токсичного виробництва. Як стверджують учасники протесту, біогазова установка може привести до отруєння води і повітря.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!