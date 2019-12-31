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31 грудня • оновлено в 09:41
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У Кривому Розі чоловікові відрізали палець через розмову по телефону. Фото 18+

1.6т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області сталася страшна пригода з чоловіком.

Так, між двома сусідами стався конфлікт, і одному з них відрізали палець, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Чоловікові відрізали палець

Чоловікові відрізали палець

Regnum

Як стало відомо, двоє чоловіків 35-ти років посварилися через телефонну розмову. Один з них занадто голосно спілкувався по гаджету, через що другий не витримав і напав на нього з ножем.

В результаті потерпілий залишився без частини мезинця.

Чоловікові відрізали палець

Чоловікові відрізали палець

"Перший міський"

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Відзначимо, що чоловіка госпіталізували в 5 міську лікарню з діагнозом "перелом і часткова ампутація".

Чоловікові відрізали палець

Чоловікові відрізали палець

"Перший міський"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві знайшли тіло чоловіка поруч з закривавленою жінкою.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
чоловік
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усра-инский голливудский мир.
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Он Алекс
Он Алекс
Драго Кувалда, быд..ло расейское троль ты
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