У Кривому Розі Дніпропетровської області сталася страшна пригода з чоловіком.

Так, між двома сусідами стався конфлікт, і одному з них відрізали палець, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловікові відрізали палець Regnum

Як стало відомо, двоє чоловіків 35-ти років посварилися через телефонну розмову. Один з них занадто голосно спілкувався по гаджету, через що другий не витримав і напав на нього з ножем.

В результаті потерпілий залишився без частини мезинця.

Чоловікові відрізали палець "Перший міський"

Відзначимо, що чоловіка госпіталізували в 5 міську лікарню з діагнозом "перелом і часткова ампутація".

Чоловікові відрізали палець "Перший міський"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві знайшли тіло чоловіка поруч з закривавленою жінкою.

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