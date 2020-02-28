У Кривому Розі Дніпропетровської області в тролейбусі чоловікові вибили око і зробили його калікою.

Причиною стало те, що він ненароком наступив на ногу людині. В результаті чоловіка наздогнали в переході і побили. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Юлія Бондарчук.

У Кривому Розі чоловікові вибили око UssurMedia

"Люди зовсім озвіріли! Хоча звірі так не вчиняють... В переході на площі Визволення чоловікові вибили око за те, що він ненароком наступив в тролейбусі на ногу людині, яка наздогнала його в переході і побила!", – написала дівчина.

За її словами, чоловік сидів біля переходу, а з його ока лилася кров. Люди, які проходили повз, ніяк не реагували:

"Дякую хлопцю і ще двом жінкам, які зупинилися. Ми викликали швидку і намагалися надати йому допомогу. Він в двох словах розповів, що сталося", – зазначила Юлія Бондарчук.

У Кривому Розі чоловікові вибили око topspb.tv

Як з'ясувалося, око врятувати не вдалося, а на друге чоловік не бачив:

"Людину зробити калікою за те, що наступив на ногу і вибачився, це якиюсь твариною потрібно бути! Сподіваюся, його спіймають і він отримає своє! А людям хочу сказати: будьте добрішими, іноді людині дійсно потрібна допомога!", – додала дівчина .

Користувачі мережі бурхливо відреагували на подію і висловили свою думку:

"У нас люди продажні гниди", "В Україні стало страшно жити, не відчуваєш себе в безпеці. Вже не те, що ввечері страшно вийти на вулицю, а й вдень теж", "Боже, скільки серед нас таких виродків, покидьків кінчених живуть, вибачте за цензуру, люди стали жорстокими і це так сумно...", "Гидота і байдужість в людських душах! Тому так і живемо!", – пишуть користувачі.

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Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі влаштували бійку зі стріляниною посеред вулиці. За попередньою інформацією, конфлікт між двома компаніями стався під час спільного відпочинку.

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