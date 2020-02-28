Головна Новини
28 лютого • оновлено в 14:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Кривому Розі чоловікові вибили око через конфлікт в тролейбусі

2.7т
Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області в тролейбусі чоловікові вибили око і зробили його калікою.

Причиною стало те, що він ненароком наступив на ногу людині. В результаті чоловіка наздогнали в переході і побили. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Юлія Бондарчук.

У Кривому Розі чоловікові вибили око

У Кривому Розі чоловікові вибили око

UssurMedia

"Люди зовсім озвіріли! Хоча звірі так не вчиняють... В переході на площі Визволення чоловікові вибили око за те, що він ненароком наступив в тролейбусі на ногу людині, яка наздогнала його в переході і побила!", – написала дівчина.

За її словами, чоловік сидів біля переходу, а з його ока лилася кров. Люди, які проходили повз, ніяк не реагували:

"Дякую хлопцю і ще двом жінкам, які зупинилися. Ми викликали швидку і намагалися надати йому допомогу. Він в двох словах розповів, що сталося", – зазначила Юлія Бондарчук.

У Кривому Розі чоловікові вибили око

У Кривому Розі чоловікові вибили око

topspb.tv

Як з'ясувалося, око врятувати не вдалося, а на друге чоловік не бачив:

"Людину зробити калікою за те, що наступив на ногу і вибачився, це якиюсь твариною потрібно бути! Сподіваюся, його спіймають і він отримає своє! А людям хочу сказати: будьте добрішими, іноді людині дійсно потрібна допомога!", – додала дівчина .

Користувачі мережі бурхливо відреагували на подію і висловили свою думку:

"У нас люди продажні гниди", "В Україні стало страшно жити, не відчуваєш себе в безпеці. Вже не те, що ввечері страшно вийти на вулицю, а й вдень теж", "Боже, скільки серед нас таких виродків, покидьків кінчених живуть, вибачте за цензуру, люди стали жорстокими і це так сумно...", "Гидота і байдужість в людських душах! Тому так і живемо!", – пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі влаштували бійку зі стріляниною посеред вулиці. За попередньою інформацією, конфлікт між двома компаніями стався під час спільного відпочинку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
конфлікт
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
21
2
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Гидно,гидно,, "славаукрайини"!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
фил филька
фил филька
средневековая эуропа блеать
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Юг Руси
Юг Руси
Это Укроина, детка!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини

Топпублікації

Топблоги