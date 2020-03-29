У Кривому Розі чоловік знайшов у себе вдома артилерійський снаряд

У неділю, 29 березня, в Центрально-Міському районі Кривого Рогу чоловік знайшов снаряд на території власного домоволодіння.
О 12:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вулиці Одоєвського під час проведення земельних робіт було знайдено предмет, схожий на боєприпас. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
На місце була направлена група піротехнічних робіт. Небезпечна знахідка виявилася застарілим артилерійським снарядом калібру 122 мм.
Чоловік знайшов у себе вдома артилерійський снаряд
112.ua
Піротехніки обстежили місце події, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено. Група піротехнічних робіт знешкодила боєприпас шляхом контрольованого підриву.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині рятувальники знайшли і підірвали майже 30 артилерійських снарядів.
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