У Кривому Розі чоловік знайшов у себе вдома артилерійський снаряд

У неділю, 29 березня, в Центрально-Міському районі Кривого Рогу чоловік знайшов снаряд на території власного домоволодіння.

О 12:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вулиці Одоєвського під час проведення земельних робіт було знайдено предмет, схожий на боєприпас. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На місце була направлена група піротехнічних робіт. Небезпечна знахідка виявилася застарілим артилерійським снарядом калібру 122 мм.

Чоловік знайшов у себе вдома артилерійський снаряд 112.ua

Піротехніки обстежили місце події, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено. Група піротехнічних робіт знешкодила боєприпас шляхом контрольованого підриву.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині рятувальники знайшли і підірвали майже 30 артилерійських снарядів.

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