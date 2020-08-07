У Кривому Розі чоловік завдав приятелю два ножових поранення: подробиці
У четвер, 6 серпня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області затримали чоловіка, який завдав ножові поранення своєму товаришеві.
Як повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу, правоохоронці отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Сергія Колачевського близько 19:00 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Так, заявник розповів, що став свідком того, як один чоловік завдав ножові поранення іншому та пішов в сторону школи. Городянин запам'ятав прикмети нападника і назвав їх поліцейським.
Патрульні прибули на місце та почали пошуки зловмисника. Вони оглянули прилеглу територію і зупинили схожу за описом людину.
Ймовірним нападником виявився 36-річний місцевий житель. Зловмисник розповів, що розпивав спиртні напої з потерпілим, потім між ними стався конфлікт, в ході якого він завдав два ножових поранення своєму приятелеві.
Чоловіка затримали та викликали на місце слідчих Тернівського відділення поліції для з'ясування всіх обставин.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у селі Михайлівка Дніпропетровської області 5 серпня 4-річна дитина отримала смертельний удар струмом.