У Кривому Розі чоловік завдав приятелю два ножових поранення: подробиці

У четвер, 6 серпня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області затримали чоловіка, який завдав ножові поранення своєму товаришеві.

Як повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу, правоохоронці отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Сергія Колачевського близько 19:00 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, заявник розповів, що став свідком того, як один чоловік завдав ножові поранення іншому та пішов в сторону школи. Городянин запам'ятав прикмети нападника і назвав їх поліцейським.

Патрульні прибули на місце та почали пошуки зловмисника. Вони оглянули прилеглу територію і зупинили схожу за описом людину.

У Кривому Розі чоловік завдав приятелю два ножових поранення. Фото пресслужби Патрульної поліції Кривого Рогу

Ймовірним нападником виявився 36-річний місцевий житель. Зловмисник розповів, що розпивав спиртні напої з потерпілим, потім між ними стався конфлікт, в ході якого він завдав два ножових поранення своєму приятелеві.

У Кривому Розі чоловік завдав приятелю два ножових поранення. Фото пресслужби Патрульної поліції Кривого Рогу

Чоловіка затримали та викликали на місце слідчих Тернівського відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у селі Михайлівка Дніпропетровської області 5 серпня 4-річна дитина отримала смертельний удар струмом.