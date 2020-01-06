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6 січня • оновлено в 22:23
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Аліна Рашевська

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в магазині: постраждала продавчиня

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 6 січня невідомий відкрив вогонь в меблевому магазині.

Чоловік кілька разів вистрілив в голову 37-річній продавчині. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в магазині

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в магазині

інформатор

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Інцидент трапився в Металургійному районі на вулиці Криворіжсталі. Містянин проник в приміщення з травматичною зброєю, з якої зробив кілька пострілів продавчині в голову. Мотив такого вчинку поки що невідомий.

Зловмисник втік з місця злочину до приїзду правоохоронців. Постраждалу госпіталізували в "тисячку" з серйозними ушкодженнями голови та ока.

На даний момент поліцейські активно розшукують злочинця. Чи встиг забрати чоловік щось з магазину – невідомо.

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в магазині

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в магазині

перший міський

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в магазині

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в магазині

перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Івана Акінфєєва п'яний чоловік побив лікаря, який прибув за викликом "швидкої". В результаті нападу медик отримав серйозні травми.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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